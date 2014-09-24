Донецкий национальный университет переведут в другой регион - министр

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Сергей Квит.

"Информирую Вас, что Министерство образования и науки сейчас работает над проектом перевода Донецкого национального университета в один из других регионов Украины. Речь идет о том, что его ректор, подавляющее большинство студентов и преподавателей заняли принципиальную патриотическую позицию. Они хотят сохранить свой университет как институт, имеющий собственные академические традиции, и развивать его в дальнейшем", - написал Квит.

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Министр также добавил, что МОН ищет соответствующие помещения, расположенные компактно и пригодные для перенесения университета, а также решает другие материально-технические и организационные проблемы ДонНУ.