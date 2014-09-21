Ректорат ЛНУ им. Шевченко призвал преподавателей и студентов не сотрудничать с "ЛНР"

16:55, 21 сентября 2014
Общество
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Ректорат Луганского национального университета (ЛНУ) им. Т. Шевченко призвал своих преподавателей и студентов не сотрудничать с террористической организацией "Луганская народная республика", представители которой захватили здание ВУЗа.

Студентов и преподавателей ЛНУ им. Шевченко призвали не сорудничать с боевиками / фото vk.com Sava Luch

Как пишет на своей странице в соцсети ректор ВУЗа Виталий Курило, "18 сентября ЛНУ провел заседание ректората по вопросам организации учебного процесса и окончания вступительной кампании на первые и старшие курсы".

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"Присутствовали все деканы и директора институтов, начальники подразделений. Все пришли к выводу, что набор студентов проведен достаточно успешно, несмотря на существующие сложности, основной контингент студентов сохранен, преподавателей сохранили на 85%. Ректорат отметил, что люди захватившие в Луганске корпуса университета, ничего общего с университетом не имеют", - подчеркнул Виталий Курило.

Также ректорат обратился к преподавателям, студентам и всем сотрудникам вуза с призывом не сотрудничать с оккупантами и выходить на связь со своими руководителями подразделений, которые находятся в Старобельске.

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