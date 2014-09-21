В Ждановке со здания исполкома боевики сорвали украинский флаг (видео)

Об этом пишет в Facebook журналист Роман Бочкала.

"В Ждановке вчера сорвали украинский флаг. Этот город был одним из немногих "в тылу противника", который оставался под контролем Украины. Теперь это ДНР", - написал он.

Читайте такжеВ Макеевке боевики захватили городскую налоговую инспекциюВ тоже время, как сообщается на странице facebook-сообщества "Свободный Донбасс", из толпы вышла женщина, которая попыталась призвать горожан не вытирать о символ Украины ноги.

«Давайте не будем! Перестаньте! Мы же не фашисты», - кричала женщина, но ее не услышали.