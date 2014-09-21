В Ждановке со здания исполкома боевики сорвали украинский флаг (видео)

12:06, 21 сентября 2014
Общество
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Вчера после отхода украинских войск из города Ждановка Донецкой области боевики сорвали с одного из админзданий флаг Украины.

Скриншот

Об этом пишет в Facebook журналист Роман Бочкала.

"В Ждановке вчера сорвали украинский флаг. Этот город был одним из немногих "в тылу противника", который оставался под контролем Украины. Теперь это ДНР", - написал он.

Читайте такжеВ Макеевке боевики захватили городскую налоговую инспекциюВ тоже время, как сообщается на странице facebook-сообщества "Свободный Донбасс", из толпы вышла женщина, которая попыталась призвать горожан не вытирать о символ Украины ноги.

«Давайте не будем! Перестаньте! Мы же не фашисты», - кричала женщина, но ее не услышали.

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