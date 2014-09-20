В Донецке звуки залпов и взрывов слышны в трех районах – горсовет
22:33, 20 сентября 2014Общество
0 0
В Донецке в настоящее время сохраняется напряженная обстановка, звуки залпов и взрывов слышны в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении также отмечается, что сегодня, 20 сентября, аварийными бригадами предприятий активно велись ремонтно-восстановительные работы.
Читайте такжеСегодня в Донецке из плена освобождены 35 военнослужащих - Порошенко
Так, специалисты «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) возобновили электроснабжение 250 домов частного сектора микрорайона Застанционный в Куйбышевском районе. Но все еще остаются обесточенными 200 домов частного сектора микрорайона Октябрьский, микрорайонов Трудовские и Жилплощадка, а также поселок Шахты №11.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter