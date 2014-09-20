В Донецке звуки залпов и взрывов слышны в трех районах – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отмечается, что сегодня, 20 сентября, аварийными бригадами предприятий активно велись ремонтно-восстановительные работы.

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Так, специалисты «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) возобновили электроснабжение 250 домов частного сектора микрорайона Застанционный в Куйбышевском районе. Но все еще остаются обесточенными 200 домов частного сектора микрорайона Октябрьский, микрорайонов Трудовские и Жилплощадка, а также поселок Шахты №11.