В Донецкой области задержаны 10 украинцев, причастных к терроризму

Как отмечается на сайте СБУ, среди задержанных – информаторы незаконных воинских формирований, члены разведывательно-диверсионных групп, провокаторы, которые призывали местных жителей к противоправным акциям для дестабилизации ситуации в регионе.

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В Волновахе задержаны 3 злоумышленника, которые развернули в городе информаторскую сеть для сбора разведданных о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения сил АТО. В определенное время правонарушители «выходили на связь» и передавали собранные сведения в штаб террористической организации «Донецкой народной республики».

В тот же день в Краматорске контрразведка СБУ задержала гражданина Украины «Т», 1985 года рождения, который обеспечивал пропускной режим на блокпостах террористов. Установлено, что «Т» добровольно вступил в бандформирование. В период оккупации Краматорска боевиками «Т» с автоматом в руках патрулировал улицы города, запугивая и грабя местных жителей, охранял «местное НКВД» в Славянске.