Анжелина Джоли ждет ребенка (фото)
19:55, 24 февраля 2008Общество
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Четверо детей - не предел
|Джоли и Питт. Фото АР
Сама Джоли никак не комментирует слухи. Большую волну слухов Анжелина вызвала на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров, куда пришла в очень свободном и длинном платье.
Теперь она появилась в платье, подчеркнувшим беременность актрисы.
Анжелина Джоли и Брэд Питт воспитывают четверых детей: сыновей Мэддокса и Пакса Тьена, дочерей Захару и Шило Нувель. Все носят фамилию Джоли-Питт (Jolie-Pitt), хотя лишь Шило является биологическим ребенком Анжелины и Брэда Питта.
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