Анжелина Джоли ждет ребенка (фото)

Слухи о беременности Джоли появились в начале января. Американский таблоид сообщил, что актриса ждет двойню.

Сама Джоли никак не комментирует слухи. Большую волну слухов Анжелина вызвала на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров, куда пришла в очень свободном и длинном платье.

Теперь она появилась в платье, подчеркнувшим беременность актрисы.

Анжелина Джоли и Брэд Питт воспитывают четверых детей: сыновей Мэддокса и Пакса Тьена, дочерей Захару и Шило Нувель. Все носят фамилию Джоли-Питт (Jolie-Pitt), хотя лишь Шило является биологическим ребенком Анжелины и Брэда Питта.

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