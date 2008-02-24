Чуток подремать на работе никому не помешает
...доказывают немецкие ученые
Ученые Университета Дюссельдорфа заявляют, что всего несколько минут дремотного состояния могут значительно улучшить память человека.
По мнению немецких ученых, пользу памяти приносит не сон, а именно процесс засыпания, во время которого в сознании «прокручиваются» события, произошедшие недавно, сообщает газета "Сегодня".
В проведенном эксперименте приняла участие группа студентов, которым необходимо было запомнить слова из списка, а после провести час за карточной игрой «Солитер». Студентов разделили на тех, кому позволили вздремнуть перед началом исследования, и на тех, кто должен был оставаться бодрым. В результате студенты, которые смогли поспать несколько минут, вспомнили гораздо больше слов из предложенного списка.
Но все-таки, как говорят ученые, полезнее короткого сна может быть только глубокий сон. Все дело в том, что во время засыпания происходит процесс обработки памяти, а глубокий сон играет большую роль для нескольких основных функций, например, для восстановления ошибочных связей в мозгу.
Известными любителями короткого сна в середине рабочего дня были Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Альберт Эйнштейн и Джон Кеннеди.