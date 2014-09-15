В Кременчуге из школы эвакуировали 800 детей из-за сообщения о минировании

Об этом УНИАН сообщили в городском отделе милиции Кременчуга.

По данным правоохранителей, утром в понедельник, 15 сентября, неизвестная женщина позвонила в оперативные службы и сообщила о минировании учебного заведения.

По данным городского отдела образования, как только в школе узнали о минировании, учителя вывели детей из помещения на стадион. Позже было решено учеников старших классов отпустить домой, а младшие ученики вместе с педагогами ждут окончания уроков и будут переданы родителям.Читайте такжеВзрывных устройств на Львовском бронетанковом заводе и заводе „Лорта” не обнаружено

Сейчас милиция и спасатели проводят обследование территории школы. На месте работают специалисты ГСЧС, милиции и скорой медицинской помощи.

Координацию процесса осуществляет начальник милиции города Денис Захарченко.