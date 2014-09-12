Возле Харькова активисты роют траншеи и возводят защитные объекты на границе с Россией
11:13, 12 сентября 2014Общество
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За день волонтерам удалось выкопать несколько сотен метров траншеи.
На Харьковщине активисты роют траншею / ТСН
На границе возле Харькова волонтеры роют траншеи.
Вблизи международного пункта пропуска "Плетеневка", где недавно ожидали гуманитарный конвой из России, в течении вчерашнего дня несколько десятков человек под украинский гимн копали землю.
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1,1 метров глубиной и полметра шириной - именно такими должны быть блиндажи на границе. За день харьковские активисты выкопали несколько сотен метров траншеи.
Протяженность границы с Россией на Харьковщине - более 300 километров, поэтому волонтеры пообещали вернуться и закончить работу.
На границе возле Харькова волонтеры роют траншеи и возводят защитные объекты
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