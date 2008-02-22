Кто будет строить мусоросжигательный завод на Троещине?

Киевские власти не исключают проведения нового инвестиционного конкурса по строительству ТЭЦ на восстановительном топливе (мусоросжигательного завода) возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, компания - победитель проведенного ранее конкурса (австрийская фирма «AVN ») требует от Киева банковские гарантии по возврату инвестиций, которые планируется вложить в строительство новой ТЭЦ.

“Им хочется получить банковскую гарантию от города об уплате тех инвестиций в соответствии с графиком, который они нам предлагают”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Банковские гарантии, по его словам, означают, что банк гарантирует, что город эти средства возвратит. В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что банк выдаст такую гарантию, когда Киев что-то заложит (в залог), что удовлетворит банк.

“Если так, то мы лучше сами возьмем кредиты и сами построим. Зачем нам платить кому-то проценты. Мы потому и шли на конкурс и на инвестпроект, чтобы лишних средств не тратить”, - отметил первый заместитель мэра.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что уже в ближайшее время будет решен вопрос относительно необходимости проведения нового конкурса по строительству указанного объекта. Городские власти сообщили инвестору о своем несогласии с его требованиями.

“Сегодня последний день, когда я должен получить ответ от них (от “AVN “). Если сегодня придет ответ, то все останется на том, что мы начнем подписывать соглашения. Если нет, значит на той неделе объявим новый конкурс”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос, почему от Киева требуют такие гарантии, он сказал: “Вы же видите, что в Украине. Вот они и не доверяют. Они боятся, что все изменится, а они потом вложат там 250 млн. евро, а когда их получат не знают”.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сказал, что вряд ли Киев самостоятельно будет строить мусоросжигательный завод на привлеченные кредиты. По его словам, на сегодняшний день уже есть “много желающих инвесторов на конкурс”. В частности, свое желание принять участие в нем выразили французская и венгерская компании, которые принимали участие в предыдущем конкурсе.

Как сообщал УНИАН, новая ТЭЦ будет не только перерабатывать мусор, но и производить электро- и теплоэнергию. Запланированная мощность предприятия 500 тонн (мусора – УНИАН) в год. А внедрение на запланированном для строительства предприятии технологии термического обезвреживания отходов позволит получать Киеву, в частности, электроэнергии дополнительно до 30 мегаВатт в год.

По информации А.ГОЛУБЧЕНКО, предусмотрено финансирование проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры ТЭЦ на восстановительном топливе в объеме 2 млн. грн. В целом из городского бюджета на выполнение работ по отводу земельного участка и на разработку технико-экономических расчетов по строительству ТЭЦ уже израсходован почти 1 млн. грн.

Объем инвестиций, который связан с этим проектом, составляет около 400 млн. долларов. Завод планируется построить за 3 года.