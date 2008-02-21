В Винницкой области наемный работник убил фермера-изверга

В Гневане Винницкой области наемный работник из-за издевательств убил своего хозяина-фермера.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 16 февраля на поле между селами Рыжавка и Потоки Жмеринского района был найден обгоревший автомобиль «Опель-омега». Милиционеры выяснили, что автомобиль принадлежал 42-летнему жителю города Гневань. Через два дня в райотдел с заявлением об исчезновении мужа обратилась его жена.

Работники милиции установили, что в ночь с 16 на 17 февраля рабочий, присматривавший за скотиной и работавший у исчезнувшего 4 года, совершил убийство своего хозяина. Погибший держал большое хозяйство, имел 2 гектара земли, на котором работали два жителя Жмеринского района.

По словам 20-летнего подозреваемого и его 39-летнего напарника, к преступлению их подтолкнуло продолжительное издевательство хозяина над ними. Задержанные утверждают, что погибший их постоянно бил, а за работу не заплатил ни копейки. За неповиновение и попытку убежать хозяин жестоко карал своих заложников, бросал в «карцер» - металлическую бочку.

В результате 20-летний парень, не выдержав издевательств и психологического давления, зашел в дом и 6 раз выстрелил в лицо хозяина из пистолета «Форт», но мужчин еще был жив, поэтому убийца довершил дело с помощью ножа. Эксперты насчитали на теле погибшего 9 колото-резаных ран.

После этого тело убитого парню помог загрузить в автомобиль хозяина напарник. Тело они вывезли в Шаргородский район и закопали в лесу, а автомобиль сожгли в Жмеринском районе.

После совершенного преступления 20-летний рабочий вернулся в хозяйство, где работал все эти годы, чтобы на него не упало подозрение.

Во время обыска в домохозяйстве фермера правоохранители нашли золотые украшения, которые убийца снял с мертвого хозяина, мобильный телефон и пистолет, из которого был убит фермер.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.