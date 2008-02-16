Родители заблокируют ”железку”, если антенны мобильной останутся возле школы

Родители учеников одной из школ города Кицмань Черновицкой области намерены блокировать железную дорогу, требуя демонтировать две антенны мобильной связи, установленные рядом с учебным заведением.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители школьников, за два года с тех пор, как были установлены антенны, у детей ухудшилось состояние здоровья, они стали терять сознание, начали страдать от носовых и ротовых кровотечений, болей головы, тошноты.

“Есть и несколько смертей, которые также связывают с присутствием антенн. У одного ребенка недавно диагностировали опухоль мозга”, - говорят родители школьников.

Из-за этого с 11 февраля всех учеников (в школе учатся около 600 детей) родители не пускают в школу. Дети не будут посещать занятий, пока антенны не демонтируют, решили родители на общем школьном собрании.

Родители школьников утверждают, что они обращались во многие инстанции, однако пока еще это не дало никаких результатов.

Если их требования и в дальнейшем будут игнорировать, активисты планируют устроить забастовку под стенами Кицманской райгосадминистрации, если же и это не поможет, родители школьников готовы блокировать движение международных поездов.

По сообщению местных СМИ, по предписанию Кицманской районной прокуратуры антенны уже обесточили. Однако родителей учеников это не устраивает, они говорят, что пустят детей в школу лишь тогда, когда антенны полностью демонтируют.