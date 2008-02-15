ЧП в Макеевке: один горняк умер от полученных травм

Скончался один из горняков, попавших под обрушение на шахте "Чайкино" в Макеевке Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, проходчик, которого горноспасатели извлекли из-под завала, скончался на поверхности шахты в результате полученных при обрушении тяжелых травм. Поиски еще одного горняка продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.00 на шахте "Чайкино" (ГП "Макеевуголь") на одном из участков произошло обрушение пород кровли. Под обрушение попали четверо проходчиков. В результате действий горноспасателей к 8.00 двое горняков были извлечены из-под обрушения живыми и госпитализированы. Еще одного горняка горноспасатели продолжали извлекать из-под завала. Судьба четвертого работника остается неизвестной.