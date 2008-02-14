Ющенко: новое правило газового рынка - это своевременная оплата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о том, что новые правила газового рынка - своевременная оплата за газ. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Интер".

"Правительство не сможет контролировать ситуацию только в одном случае: когда оно не внедрит в ближайшее время новые правила организации газового рынка в Украине. Правило начинается с того, что само правительство должно дать пример, что оно рассчитывается по всем обязательствам, которые у него в рамках действующего бюджета предусмотрены перед НАК "Нафтогаз Украины". Знаете, когда в последние два месяца из "Нафтогаза" 3 миллиарда платежей в бюджет взяли, а забыли отдать 2 миллиарда компенсации - то я такую политику не понимаю", - цитирую главу государства «Подробности».

Как сообщалось, сегодня, 14 февраля, "Нафтогаз України" начал возвращать газовый долг компании "УкрГаз-Энерго". Сегодня "Нафтогаз" выплатил "УкрГаз-Энерго" его десятую часть - 526 миллионов гривен. Сумма задолженности за использованное в прошлом году топливо превышает один миллиард долларов.

Деньги уже поступили на счета компании. В то же время, сегодня в Москве подписание договора о новых поставках топлива не состоялось - "Нафтогаз" и "Газпром" перенесли его на следующую неделю. Сегодня же Президент Украины подписал указ о стабилизации финансового состояния национальной компании "Нафтогаз Украины".