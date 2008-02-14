Кабмин исключил ”УкрГаз-Энерго” из прогнозного баланса газа на этот год

Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" из прогнозного баланса поступления и распределения газа на 2008 год.

Соответствующее постановление Кабмина (№41 от 6 февраля) обнародовано на правительственном портале.

В частности, этим постановлением правительство внесло изменения в свое распоряжение №57-р от 9 января, которым утверждался прогнозный баланс газа на 2008 год.

Согласно изменениям, "УкрГаз-Энерго" исключается из всех статей баланса, где были предусмотрены для компании операции с газом. В частности, в статье, которой предусматривается импорт газа в объеме 55 млрд. куб. м, слово "УкрГаз-Энерго" заменено словами «импортированный природный газ».

Аналогичные изменения внесены в статью, которая предусматривает отбор газа из подземных хранилищ (5,842 млрд. куб. м).

Еще одним изменением Кабмин исключил из баланса статью, которой предусматривалось закачивание газа в ПХГ компанией "УкрГаз-Энерго" в объеме 9,003 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением (№57-р от 9 января) утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2008 год в размере 86,76 млрд. куб. м.

В частности, в прогнозный баланс вошли природный газ, добытый в Украине - 20,325 млрд. куб. м (ДК “Укргазвыдобування” - 14,6 млрд. куб. м, ОАО “Укрнафта” - 3,12 млрд. куб. м, ГАО “Черноморнефтегаз” - 1,225 млрд. куб. м, другие газодобывающие предприятия - 1,38 млрд. куб. м), поступление - 55 млрд. куб. м, в том числе для ЗАО “УкрГаз-Энерго” - 55 млрд. куб. м.

Отбор из подземных хранилищ природного газа - 11,435 млрд. куб. м., в том числе газ НАК "Нафтогаз Украины" - 4,796 млрд. куб. м, ЗАО “УкрГаз-Энерго” - 5,842 млрд. куб. м, другие собственники газа - 0,797 млрд. куб. м.

Распределение природного газа - 86,76 млрд. куб. м. По Украине - 72,465 млрд. куб. м., в том числе, производственно-технологические потребности - 6,489 млрд. куб. м, потребителям Украины - 65,81 млрд. куб. м, в т.ч населению - 17,83 млрд. куб. м, предприятиям теплокоммунэнерго - 12,6 млрд. куб. м, промышленным потребителям - 33,13 млрд. куб. м.

Закачка природного газа в подземные хранилища - 14,286 млрд. куб. м., в т.ч. газ НАК "Нафтогаз Украины" - 5,283 млрд. куб. м, импортированный газ (ЗАО "УкрГаз-Энерго") - 9,003 млрд. куб. м.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением (№260-р от 6 февраля) отменил распоряжение №27-р от 24 января 2006 года "Вопросы обеспечения отечественных потребителей природным газом", согласно которому Кабмин согласился с предложением Минтопэнерго относительно создания с участием НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo совместного предприятия ЗАО "УкрГаз-Энерго" для обеспечения бесперебойных поставок импортного природного газа отечественным потребителям.

Кабмин поручил Министерству юстиции и НАК "Нафтогаз Украины" принять меры для прекращения в установленном порядке деятельности ЗАО "УкрГаз-Энерго".

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.