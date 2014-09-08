В Донецке периодически стреляют

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский.

"Периодически поступают сообщения о выстрелах как из тяжелого вооружения, так и из стрелкового оружия. Но это не системно, за исключением донецкого аэропорта", - сказал он.

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Он отметил, что люди истощены войной, и единственное, на что надеются, что, в конце концов, война будет остановлена.

"Мы очень надеемся на то, что не будут разрушаться жилые дома и не будут страдать люди. Единственное, что мы можем - надеяться на это.

К сожалению, рефлексии не наблюдается, единственное осознанное желание большинства населения - остановка войны, обстрелов и гибели людей", - сказал он.