В Донецке под артобстрелом погибли пять мирных жителей

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель главы Донецкого горсовета Константин Савинов.

Савинов, в частности, заявил о 5 погибших в результате обстрела жителях.

"Три человека погибли в Куйбышевском районе и двое — в Киевском районе, ведь сегодня центр города подвергся массированному артобстрелу", - подчеркнул замглавы горсовета.

Он уточнил, что Донецк обстреливали более 10 минут.

"Один из магазинов в микрорайоне Гладковка практически полностью сгорел в результате прямого попадания снаряда", - добавил Савинов.

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В то же время, представитель местной власти констатировал увеличение количества автомобилей, въезжающих в город в последние дни.

"На блокпостах при въезде в город замечены многокилометровые очереди. Мы расход топлива считали по тому количеству, которое было на прошлой неделе. Только за последние пятницу, субботу и воскресенье в Донецк въехали 50 тысяч человек", - заявил Савинов.

По его словам, приток людей в Донецк продолжается.