Ющенко и Путин о науке, образовании, архивах и актуальных проблемах истории

Украина и Россия намерены проводить на регулярной основе заседания Совместной комиссии историков для изучения наиболее актуальных проблем истории двух стран и российско-украинских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно Плану действий Украина – Россия до 2009 года, подписанному сегодня в Москве президентами двух стран Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, стороны подпишут также Протокол о совместных проектах между Федеральным архивным агентством Российской Федерации и Государственным комитетом архивов Украины.

Кроме того, будет разработан План основных мероприятий по поддержке изучения украинского языка и литературы в Российской Федерации и русского языка и литературы в Украине.

Согласно Плану, в 2008 году пройдут Дни образования и науки Украины в Российской Федерации и в 2009 году - Дни образования и науки Российской Федерации в Украине.

Также стороны намерены подготовить предложения по проведению совместных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Николая Гоголя.

Кроме того, Украина и РФ подготовят к подписанию межправительственное Соглашение о создании и статусе Международного центра астрономических и медико-биологических исследований в Приэльбрусье; будут осуществлять обмен информацией в сфере технического регулирования; активизировать сотрудничество по вопросам стандартизации, подтверждения соответствия, государственного контроля (надзора) и аккредитации; продолжат переговорный процесс по проекту Соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области взаимного признания результатов работ по оценке соответствия.