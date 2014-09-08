Конституционный суд начал публиковать материалы конституционных обращений

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

«Конституционное обращение - это письменное ходатайство в Конституционный суд Украины о необходимости официального толкования Конституции Украины и законов Украины с целью обеспечения реализации или защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав юридического лица (статья 42 Закона Украины «О Конституционный суд Украины»)», - напомнили в пресс-службе.

Согласно статье 43 указанного закона, субъектами права на конституционное обращение по вопросам официального толкования Конституции и законов Украины являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и юридические лица.

В пресс-службе обращают внимание, что тексты конституционных обращений размещаются на официальном веб-сайте КСУ с учетом законодательства о доступе к публичной информации и о защите персональных данных.

Читайте такжеКонституционный суд не чувствует политического давления - председатель КСВ соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI, из текста конституционного обращения будут изыматься сведения, на которые распространяется защита персональных данных, а именно: адрес физического лица, которую она указывает в соответствии с требованиями статьи 42 Закона «О Конституционный суд Украины», персональные данные как самого автора ходатайства, так и сведения относительно других лиц (членов семьи, родственников, других физических лиц), которые могут содержаться в тексте при изложении сути вопроса.

К таким персональным данным лица относятся: национальность, образование, семейное положение, религиозные убеждения, состояние здоровья, материальное положение, дата и место рождения, место жительства и пребывания, номер телефона, данные о личных имущественных и неимущественных отношениях этого лица с другими лицами, в частности членами семьи, а также сведения о событиях и явлениях, происходивших или происходящих в личной и семейной жизни личности и т.п., по которым возможна идентификация конкретного физического лица, отмечается в сообщении.

Однако в случаях, когда вышеуказанные сведения имеют непосредственное отношение к существу ходатайства, а их отсутствие сделает невозможным надлежащее восприятие изложенной в конституционном обращении информации, такие сведения не будут изыматься, добавили в КС.

Напомним, в августе 2014 года Конституционный суд Украины открыл доступ к материалам конституционных представлений, которые находятся на рассмотрении Суда.

Тексты конституционных представлений и обращений доступны на официальном веб-сайте КСУ в рубрике «На рассмотрении» через соответствующие гиперссылки.