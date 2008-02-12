Нафтогаз и Газпром договорились действовать без посредников

Россия и Украина меняют оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает News.ru.

Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Как сказал А.МИЛЛЕР, на переговорах в Кремле и в "Газпроме" достигнуты следующие договоренности. В течение этой недели – по-видимому, в четверг - украинская сторона начинает погашать долг.

"Создается новая структура поставки импортируемого в Украину газа. Эта схема предполагает создание новой сбытовой компании по импорту газа на территорию Украины. Эта компания будет создана в процентном соотношении 50 на 50. 50% в этой компании получит напрямую компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины".

Также создается новая сбытовая компания для торговли газом на внутреннем рынке Украины. Эта компания будет создана также на паритетной основе: 50% этой компании напрямую получит компания "Газпром" и 50 других процентов получит компания НАК "Нафтогаз Украины", - добавил А.МИЛЛЕР.

Глава российской компании отметил, что "при этом компания НАК "Нафтогаз Украины" в течение февраля урегулирует вопросы с поставками российского газа в Украину".

О договоренности между Россией и Украиной заявил ранее и глава "Нафтогаза" Олег ДУБИНА.

О.ДУБИНА подтвердил также, что Украина в 2008 году будет покупать газ по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров. На вопрос журналистов о том, будет ли выплачен долг за российский газ, поставленный в Украину в ноябре-декабре, О.ДУБИНА ответил так: "Технический акт сейчас рассматривается. Докажем, что взяли русский газ, - заплатим, не докажем, - будет по той цене, по которой есть".