Банкиры считают, что Ощадбанк должен прекратить выплаты компенсаций

В Ассоциации украинских банков считают, что выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР необходимо приостановить, так как они являются одним из факторов, способствующих росту инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

При этом он отметил, что выплаты должны быть прекращены как минимум до того времени, пока в стране не удастся достигнуть инфляции на уровне 8-9%.

А.СУГОНЯКО считает, что процесс выплат должен быть рассчитан на более длительный срок. Также он должен основываться на фундаментальном документе, который был бы обязательным для выполнения независимо от того, кто придет к власти.

Среди других методов сдерживания роста инфляции А.СУГОНЯКО назвал пересмотр госбюджета на 2008 год, причем должен быть сокращен его дефицит.