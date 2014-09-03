Польша закрыла еще одно дело против украинца за перевозку бронежилетов

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Ромуальд Ситаж, отметив, что задержанные бронежилеты будут переданы украинцу, который их перевозил.

"Дело закрыто в связи с низким общественным вредом", - сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующее решение было принято в начале этой недели.

Он сообщил, что бронежилеты находятся в распоряжении таможенной службы в г. Замосць, которая должна их передать украинцу.

Собеседник агентства отметил, что прокуратура в своем решении написала, что не требует больше задерживать бронежилеты, как доказательство по делу.

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Пресс-секретарь таможенной службы в г. Бяла-Подляска Мажена Семенюк сказала УНИАН, что таможенники смогут отдать бронежилеты украинцу после того, как получат всю документацию из прокуратуры о закрытии дела, отметив, что, обычно, эта процедура занимает "несколько дней".

Как сообщал УНИАН, в конце июля прокуратура в г. Замосць уже закрыла дело против 54-летнего жителя Нововолынска, который в июне перевозил около 550 касок и десятка бронежилетов для украинских силовиков в зоне антитеррористической операции на Донбассе. Прокуратура тоже отдала задержанное украинцу.

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Польское законодательство требует для перевозки больших партий товаров военного назначения специальное разрешение министерства экономики, которого не имели украинцы, пытавшиеся перевезти каски и бронежилеты из Польши в Украину.