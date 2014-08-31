Нацгвардия передала в зону АТО уникальный вертолет для эвакуации тяжелораненых

Национальная гвардия Украины презентовала сегодня один из вертолетов Ми8-МТВ1, переданных прошлой властью в аренду компании "Украинские вертолеты" и возвращенных для работы в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, модернизированный вертолет оснащен современным оборудованием для эвакуации тяжелораненых и проведения реанимационных мероприятий на борту. После ремонта и модернизации вертолет успешно прошел летные испытания.

В сообщении отмечается, что на борту установлено реанимационный модуль для пациентов, шесть носилок для тяжелораненых. В составе экипажа - два врача. Непосредственно во время полета есть возможность проводить неотложные реанимационные мероприятия: вентиляцию легких, переливание крови, использовать дефибриллятор. В составе медицинской бригады работает карета скорой медицинской помощи.

Вертолет оснащен бортовой интегрированной системой для выполнения ночных полетов, на борту установлена оптико-электронная система производства FLIR, мощный поисковый прожектор с инфракрасной камерой, лебедка для подъема одновременно двух раненых.

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Кроме того, в зоне проведения АТО в распоряжении Нацгвардии теперь есть еще три модернизированных вертолета для эвакуации раненых с возможностью оказания первой медицинской помощи и два транспортных вертолета Ми8-МТВ1, оснащенных для транспортировки до 12 раненых на борту каждого.

На сегодняшний день аналогов таких вертолетов в мире нет, подчеркнули в МВД.