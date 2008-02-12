Наиболее криминализированные сферы экономики остаются вне поля зрения милиции

На протяжении 2007 года в Ровенской области зафиксировано уменьшение количества зарегистрированных преступлений с 6191 (в 2006 году) до 5788. В частности, уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В то же время, стойкую тенденцию к распространению носят правонарушения криминального характера, связанные с тяжелыми телесными повреждениями, вымогательством, хулиганством, кражей транспортных средств, поджогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании координационного совета руководителей правоохранительных органов Ровенской области.

В то же время было отмечено, что вне поля зрения стражей порядка остаются наиболее криминализированные сферы экономики: бюджетная, приватизация, банковская и агропромышленный комплекс. В частности, в сфере экономики правоохранительными органами в прошлом году выявлено только 2 факта взяточничества, на 22 процента меньше - хищений государственного имущества, на 57 процентов - преступлений в сфере служебной деятельности. Прокуратуру тревожит тот факт, что в прошлом году спецподразделениями УМВД и УСБ в области в сфере экономики выявлена только одна организованная преступная группа.

По мнению руководителей прокуратуры области, нерешенной проблемой остается незаконная добыча янтаря. Ведь уголовные дела в этой сфере возбуждаются в отношении так называемых «старателей». В то же время к уголовной ответственности не привлечено ни одного человека, который занимается скупкой этих камней, а тем более продажей и вывозом за пределы области и за границу.

По результатам рассмотрения этих и других вопросов разработаны совместные скоординированные меры органов прокуратуры, УМВДУ, УСБУ, ГНА в области, Ровенской таможни и Луцкого пограничного отряда, направленные на усиления борьбы с преступностью, что должно положительно повлиять на решение существующих проблем.