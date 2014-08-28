Террористы блокируют подвоз в Луганск украинской гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины со ссылкой на сводную информацию СНБО.

Читайте такжеЛуганск продолжают обстреливать, остро стоит вопрос отсутствия воды"В захваченном террористами Луганске мирные жители остались без энергоснабжения, водоснабжения и связи. Больше всего люди страдают из-за отсутствия воды, в продуктовых магазинах заканчивается продовольствие. Хлеб продают с машин, за ним выстраиваются большие очереди. Жители города обеспокоены тем, куда девалась обещанная российская гуманитарная помощь. А все попытки доставить украинскую помощь террористы блокируют", - отметили в СНБО.

Читайте такжеВ районе 8 населенных пунктов на Донбассе идут активные бои Также в СНБО сообщили, что из-за действий террористов на сегодняшний день в захваченном террористами Донецке обесточено 220 трансформаторных подстанций. В частности, без электроснабжения остаются частично Киевский, Ворошиловский, Петровский, Кировский и Куйбышевский районы.