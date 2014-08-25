Защита Сенцова сегодня подаст полную и обоснованную жалобу в ЕСПЧ на его арест

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе.

«В Европейском суде (ЕСПЧ) сегодня последний день, когда адвокат Йонко Грозев из Болгарии подаст уже полную, обоснованную и мотивированную жалобу на решение российского суда в рамках избрания Олегу Сенцову меры пресечения связанной с содержанием под стражей», - сказал он.

По словам Динзе, в рамках избрания Сенцову меры пресечения был «полностью неправосудный» суд.

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«Де-факто и де-юре суд был незаконным. Де-юре, не были соблюдены нормы законодательства Федерального конституционного закона о переходных положениях и о создании судов на территории Республики Крым и прокуратур, и соответственно действия адвоката в рамках данных судов и прокуратур. Де-факто, когда они все собрались на территории Крыма и избрали ему меру пресечения, переходные положения только начали действовать и работать. Лица, которые избирали ему меру пресечения в виде содержания под стражей, это судья, прокурор и адвокат, они все, во-первых, не имели российского гражданства, а, во-вторых, не сдали квалифицирующие экзамены по знанию российского законодательства», - отметил он.

В то же время, адвокат подчеркнул, что по какой-то причине во время вынесения меры пресечения Сенцова посчитали гражданином РФ, а не Украины. Хотя, как утверждает Динзе, Сенцов не совершал «юридически значимых действий», не подавал заявления о признании его гражданином РФ и не получил паспорт гражданина РФ. При этом во время вынесения меры пресечения в зале Симферопольского суда не присутствовал консул Украины.

«То есть получается, они судили гражданина Украины, при этом в суде имел право присутствовать консул Украины и соответственно отстаивать права Сенцова, а его не было», - отметил Динзе.