Тимошенко заявляет, что Кабмин не пойдет на шантаж «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго»

Правительство не намерено выполнять ультимативные условия «РосУкрЭнерго» на поставку газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабмине после завершения внеочередного заседания правительства, на котором рассматривался вопрос по обеспечению Украины газом.

«Я официально сообщаю, что правительство Украины, которое сегодня собиралось на свое заседание, не пойдет на этот шантаж «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что сейчас Украине предлагается подписать контракты на поставку среднеазиатского природного газа в ноябре-декабре 2007 года по ценам 2008 года, или заключить контракт на частичную поставку российского природного газа по цене в 316 дол. за одну тысячу метров кубических газа.

«Мы не будем подписывать соглашение с «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго» на поставку газа в ноябре-декабре 2007 года по цене 2008 года, мы не будем у «РосУкрЭнерго» в январе брать никакого другого газа», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, потребление газа в Украине в январе 2008 составило 3,128 млрд. кубических метров газа вместо прогнозируемых 4,2 млрд. кубических метров среднеазиатского газа.

«Мы настаиваем на том, чтобы Украина подписала контракты на поставку природного газа в январе-феврале 2008 года неотложно, по ценам, которые были обусловлены на уровне 179,5 дол. до тех пор, пока я, как руководитель правительства, не смогу посетить с визитом Российскую Федерацию и обсудить, какими могут быть другие условия поставки газа в Украину», - добавила глава правительства.

Премьер-министр также сообщила, что правительство сегодня на заседании поддержало такую позицию в обеспечение Украины газом.