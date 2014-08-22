В Крыму в 2015 году иностранцев будут трудоустраивать по квотам

Об этом заявила заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы Крымского управления Федеральной миграционной службы России Раиса Ломачинская, передает "Крыминформ".

"Для формирования квот на привлечение на работу иностранных специалистов на следующий год работодатель уже сейчас должен обращаться с соответствующей заявкой в Фонд общеобязательного социального страхования Республики Крым на случай безработицы", – сказала Ломачинская.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма хотят ввести визы для иностранцев (видео)

По её словам, заявка затем будет направлена в межведомственную комиссию, которая решит: выдавать квоту или нет. Решение комиссии будет направлено на утверждение российского правительства.

"Утверждённую квоту получит ФМС, после чего она будет размещена на сайте, где конкретные организации смогут узнать: какое количество рабочих мест им выделено", – сообщила Ломачинская.

Она подчеркнула, что в этом году в Крыму ещё действует упрощённый порядок для работы иностранных граждан из стран, которые не требуют визового въезда.

"Работник приходит к работодателю, который заключает с ним трудовой договор и осуществляет процедуру постановки на миграционный учёт по фактическому адресу юридического лица на основании трудового договора. Такой порядок будет действовать до 31 декабря этого года", – сказала Ломачинская.

К иностранным специалистам в анексированном Россией Крыму относят и жителей Крыма, которые отказались от российского гражданства.