На Донбассе боевики устанавливают мины под видом мобильных телефонов и жестяных банок

В СНБО предупреждают жителей востока Украины об установке террористами мин под видом разных предметов быта и призывают ни в коем случае не касаться подозрительных предметов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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“В большинстве населенных пунктов Донецкой и Луганской областей террористы, отступая, оставляют за собой большое количество самодельных мин, которые могут выглядеть как обычные мобильные телефоны, ручки или банки из-под напитков. Поэтому просьба их не поднимать и обязательно сообщить об этом детям. А в случае обнаружения таких предметов обращаться по номеру 094-837-18-05”, - сказал он.