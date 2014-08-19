Боевики заминировали кладбище, подходы к школе в Шахтерске и две больницы в Ясиноватой

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Российские наемники продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса и минировать мосты и дороги. Но и этого им мало. Захватчики заминировали центральную районную больницу и больницу железнодорожников в Ясиноватой, подходы к школе № 19 в Шахтерске и даже кладбище в селе Первомайское Шахтерского района", - говорится в сообщении.Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков Ясиноватую и блокируют Иловайск - Тымчук

В освобожденных городах в течение последних суток только пиротехническими подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обнаружено и изъято 86 единиц боеприпасов.

"Проверено на наличие взрывоопасных предметов 10 административных сооружений и зданий. Обследовано 5,2 га территорий. Всего с начала выполнения работ по 6 июля 2014 года саперы обнаружили и изъяли 11 тысяч 680 единиц боеприпасов, и проверили на наличие взрывоопасных предметов 708 административных зданий", - сообщили в ведомстве.