На пожаре в центре Киева найден труп неизвестного

Сегодня в 11.44 в Главное управление МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном отселенном доме по ул. Златоустовской, 11.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Киеве, к месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные расчеты 6-й пожарной части. Через шесть минут спасатели прибыли на место пожара. На этот момент огнем практически полностью были охвачены два этажа здания, огонь переходил на третий этаж и на крышу. Пожар быстро распространялся сквозь пустоты по деревянным конструкциям. В одном из окон пожарные увидели молодого парня, который звал на помощь. Пути к эвакуации молодого человека были полностью отрезаны огнем и дымом, поэтому спасатели установили к окну пожарную автолестницу, по которой и спустили человека вниз и передали врачам “скорой помощи”.

В это время к месту пожара прибыли дополнительные расчеты из ближайших пожарных частей. Там работают около 40 пожарных, задействовано 7 единиц основной и 5 единиц специальной техники.

Во время тушения пожара в доме был найден труп. Лицо и пол погибшего человека выясняется.

Известно, что жители дома были отселены 16 лет назад.

По предварительным данным, спасенный - 22-летний молодой мужчина, который ушел из дома и проживал в этом доме. По его словам, здесь проживало еще около семи бездомных.

Для выяснения обстоятельств на месте работают специалисты МЧС, работники милиции, пожарная лаборатория.