Отопительный сезон в этом году может начаться позже

В Львове собираются сэкономить 30% среднего объема использования газа на отопительный сезон. В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры отмечают, что 10% объема могут сэкономить только за счет технических средств, но все равно львовяне почувствуют некоторый дискомфорт, сообщает ТСН со ссылкой на ZIK.

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На Волыни создали Антикризисный энергетический штаб, который будет контролировать количество потребленного зимой природного газа. В регионе планируют начать отопительный сезон позже, чем обычно. Стандартный температурный порог включения отопления - это температура +8, которая удерживается трое суток подряд. Однако, в этом году хотят ждать отметки +6, если такое решение поддерживают в правительстве.

К тому же лучане уже начали экономить - от начала августа обходятся без горячей воды. Также волынян просят экономнее использовать электроэнергию.

Тем временем в Тернополе хотят установить котлы для твердого топлива. Кроме нехватки газа, прогнозируют проблемы и с электричеством. Если люди массово начнут включать электрические обогреватели, без света может остаться весь город, потому что сети слабые и большого напряжения не выдержат.

Экономисты намерений экономить относятся скептически, говорят, более 10% энергоносителей сэкономить не удастся.