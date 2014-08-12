Боевики из "ЛНР" не выпускают граждан в возрасте от 16 до 60 лет за пределы оккупированной территории

Боевики из так называемой «ЛНР» запретили гражданам в возрасте от 16 до 60 лет выезжать за пределы оккупированной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«На территории самопровозглашенной так называемой «ЛНР» введен в действие приказ Болотова о запрещении выезда и пересечения границы с РФ лицам в возрасте от 16 до 60 лет, в связи с объявлением мобилизации на территории так называемой «республики», - заявил он.

«Прогнозируется, что подобный приказ будет объявлен в ближайшее время лидерами и так называемой «ДНР», - добавил Лысенко.