Киевский зоопарк приобрел пару капибар
15:47, 11 августа 2014Общество
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Киевский зоопарк приобрел пару капибар - крупнейших грызунов в мире.
Киевский зоопарк приобрел пару капибар / Фото: wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, родина капибары – Южная Америка, но приобретенные животные родились в Черниговской области, в Менском зоопаркЧитайте такжеКиевский зоопарк пополнился двумя полосатыми гиенами (фото)
Вес взрослой капибары может достигать 60 кг, а высота в холке – до 60 см при длине тела до 130 см. Эти грызуны – растениеядные.
Посетители могут увидеть капибар во фруктовом саду Киевского зоопарка, возле центральной аллеи.
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