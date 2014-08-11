Киевский зоопарк приобрел пару капибар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, родина капибары – Южная Америка, но приобретенные животные родились в Черниговской области, в Менском зоопаркЧитайте такжеКиевский зоопарк пополнился двумя полосатыми гиенами (фото)

Вес взрослой капибары может достигать 60 кг, а высота в холке – до 60 см при длине тела до 130 см. Эти грызуны – растениеядные.

Посетители могут увидеть капибар во фруктовом саду Киевского зоопарка, возле центральной аллеи.