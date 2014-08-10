Переселенцев из Донбасса вывезли из оккупированного Крыма в Россию
16:36, 10 августа 2014Общество
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По прибытию в Чебоксары людей встретят и автотранспортом доставят в пункты временного размещения.
REUTERS
Борт МЧС России Ил-76 вылетел сегодня из Симферополя в Чебоксары со 112 украинцами, вынужденно покинувшими свою страну из-за военных действий на Донбассе.
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«Сегодня, 10 августа, из Симферополя в Чебоксары в 14.30 вылетел спецборт МЧС России Ил-76. На борту самолета 112 граждан Украины, вынужденно покинувшими свою страну. Среди пассажиров – 34 ребенка в возрасте до 14 лет, в том числе 6 младенцев. В полете их сопровождают сотрудники МЧС России», - говорится в сообщении МЧС Крыма.
Согласно сообщению, по прибытию в Чебоксары людей встретят и автотранспортом доставят в пункты временного размещения.
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