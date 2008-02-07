Комиссар ЕС призывает «Газпром» и Украину разбираться с газом как можно быстрее

Комиссар ЕС по энергетике Андрис ПИБАЛГС призывает российскую компанию «Газпром» и Украину как можно быстрее решить вопрос оплаты за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении еврокомиссара, текст которого передан УНИАН.

«Комиссия призывает две стороны найти решение этого коммерческого вопроса как можно быстрее и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», - отмечается в заявлении комиссара.

Комиссар подчеркнул, что «Газпром» проинформировал сегодня Еврокомиссию о коммерческой проблеме с Украиной, которая может привести к прекращению поставок российского газа в Украину, заверив при этом, что поставки газа в Европейский Союз не будут прекращены.

В связи с чем комиссар ЕС выразил надежду в том, что «Газпром» сдержит свои обещания независимо от того, каким образом будут развиваться переговоры по коммерческому вопросу с Украиной, и что поставки газа в ЕС не будут прекращены.

«Комиссия рассматривает возможность созыва срочного заседания газовой координационной группы, если ситуация будет побуждать к действиям», - отметил А.ПИБАЛГС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что ОАО "Газпром" (Россия) с понедельника, 11 февраля, может прекратить поставки своего газа в Украину.

"С начала 2008 года Украина получает через компанию RosUkrEnergo не только среднеазиатский, но и российский газ. При этом украинская сторона не может внятно объяснить, кто потребляет этот газ, когда и кем поставки российского газа будут оплачены", - сказал он.