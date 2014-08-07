Выезжающих на зарубежный отдых россиян могут обложить повышенным сбором

В Совете федерации полагают, что Россия может расширить перечень ответных санкций Западу за счет ограничения поставок автомобилей, лекарств, имеющих российские аналоги, а также повышенных сборов для выезжающих на зарубежный отдых.

С такой идеей выступил замглавы комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, передает ИТАР-ТАСС.

"Наше государство еще не исчерпало ресурс ответных мер, введение которых позитивно скажется на отечественной экономике", - сказал он журналистам.

Как пояснил сенатор, меры по ограничению импорта могут коснуться всего, что не является средством производства, не приводит к дефициту жизненно необходимых товаров и не стимулирует людей к серому, "челночному" ввозу товаров.

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Так, по мнению Журавлева, необходимо изучить целесообразность ограничения поставок автомобилей, безрецептурных лекарств, у которых есть российские аналоги, ряда товаров широкого потребления.

"Кроме того, ограничения могут коснуться консалтинговых услуг и франчайзинга. Также следует поддержать внутренний туризм через повышенные сборы для выезжающих на зарубежный отдых", - предложил он.