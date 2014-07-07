Переселенцы начинают возвращаться в Славянск и другие освобожденные города Донбасса - Гройсман
15:17, 07 июля 2014Политика
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Ситуация с перемещением людей после освобождения ряда городов Донецкой области Вооруженными силами Украины и подразделениями Национальной гвардии меняется в обратную сторону - вынужденные переселенцы возвращаются в свои города.
Беженцы начинают возвращаться - Гройсман / Фото УНИАН
Об этом заявил во время брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.
«Сейчас ситуация изменилась с точки зрения перемещения людей. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс, когда люди возвращаются в Славянск и другие города, которые были освобождены от террористов и бандитов», - сказал он.
Ранее Гройсман отмечал, что восстановление жизнедеятельности Славянская, включая подачу света и воды, может занять до 5-6 дней.
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