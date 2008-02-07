Кабмин учел требования ВТО по страхованию и интеллектуальной собственности

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения к ряду законов с учетом требований Всемирной торговой организации.

Как сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания правительства, в частности, Кабмин одобрил законопроект об изменениях к Закону “О страховании”, которым, по ее словам, открывается страховой рынок, передает корреспондент УНИАН.

Также, сообщила премьер, внесены все необходимые изменения в законы по вопросам интеллектуальной собственности.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль ЛАМИ в Женеве подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008 года. Полноправным членом ВТО страна станет через 30 дней после ратификации документа.

Напомним, в июне 2007 года Президент Украины подписал принятый 31 мая 2007 года Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О страховании" с целью приведения законодательства Украины в соответствие с договоренностями, достигнутыми в рамках вступления нашей страны в ВТО. Законом, в частности, страховщикам-нерезидентам со дня вступления Украины в ВТО предоставлено право осуществлять страховую деятельность в Украине по: перестрахованию; страховому посредничеству – брокерские и агентские операции, касающиеся: перестрахования, исключительно со страхованием рисков, связанных с морской перевозкой, коммерческой авиацией, запуском космических ракет и фрахтом (включая спутники), в случае, если объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с транспортируемыми товарами и/или транспортным средством, которым транспортируются такие товары, либо же ответственность, возникающая в связи с такой транспортировкой товаров; вспомогательным услугам по страхованию (консультационные услуги, оценка актуарного риска и удовлетворение претензий).

Отметим, что до сих пор страховщики-нерезиденты работали на украинском рынке только как перестраховщики.