В Харьковской области ГАИ задержала перевозчиков оружия из зоны АТО
На посту ГАИ в Песочине Харьковской области правоохранители задержали автомобиль Hyundai Tucson, в салоне которого находился водитель, 33-летний житель Запорожской области, и четверо его друзей, в том числе и одна женщина, которые возвращались из зоны АТО.
Осматривая рюкзак одного из пассажиров, правоохранители нашли в нем целый арсенал оружия и боеприпасов: 2 пистолета ПМ, более 200 патронов различных калибров, ручные гранаты РГД-5 в количестве 16 штук, 7 гранат Ф-1, штык-нож к автомату Калашникова и 3 охотничьих ножа.
Об этом пишет "Сегодня".
Вместе с изъятым грузом всех задержанных доставили в Харьковский райотдел милиции. Зачем им понадобилось столько оружие, ни водитель, ни пассажиры авто объяснить не смогли. Однако, задержанные заверили: к незаконной транспортировке опасных предметов они не причастны.
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За незаконное обращение с оружием и боеприпасами задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.