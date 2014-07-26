Террористы держат в заложниках 90 детей-сирот в возрасте до 4 лет

В настоящее время 90 детей-сирот в возрасте до 4 лет, воспитанников детских домов Донецка и Макеевки, остаются в заложниках у террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили донецкие активисты-волонтеры, которые уже занимались вывозом детей из зоны проведения Антитеррористической операции (АТО), а также источники, близкие к Донецкой облгосадминистрации.

Так, в настоящее время 50 малолетних детей из областного и городского домов «Малютка», по-прежнему остаются в небезопасном сегодня Донецке. Также в Макеевке 40 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, из областного специализированного дома ребенка остаются заложниками в зоне АТО.

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По словам активистов, дети уже были подготовлены к отправке и автобусы стояли возле детских домов, но вооруженные представители батальона «Восток» тогда запретили вывозить детей.

В настоящее время продолжаются переговоры о возможном вывозе детей, в том числе больных детей, из зоны АТО. Сотрудники детских домов, медики, активисты, волонтеры и простые жители Макеевки и Донецка надеются, что эти уже обделенные судьбой дети-сироты не станут заложниками и живым щитом для боевиков.