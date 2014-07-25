Сепаратистка пользовалась тушью, украденной с места катастрофы Boeing-777

Как пишет издание by24.org, на днях в сервисе Instagram появились несколько фото, где жительница города Торез Донецкой области похвасталась новым приобретением - иностранной тушью для ресниц, появившейся у нее после того, как русские террористы сбили в небе над Донбассом пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines, летевший регулярным рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур.

Женщина выложила в своем акканте zolotosya фото самого голубого флакончика с тушью для ресниц, а также свои автопортреты после использования данной косметики. Их она сопроводила комментарием: "Тушь из Амстердама, а вернее с поля. Ну, вы поняли".

Далее zolotosya призналась, что модную косметику ей "подогнал знакомый мародер", а сама она "сепаратистка", которую "от всего украинского просто тошнит и жутко бесит".

Украинские интернет-пользователи уже выяснили, что пользователь под псевдонимом zolotosya действительно живет в городе Торез Донецкой области - совсем рядом с местом падения сбитого русскими террористами малайзийского лайнера. Настоящее имя любительницы бесплатной туши погибших пассажиров - Екатерина Пархоменко.

Случай с тушью, украденной из личных вещей погибших пассажиров среди обломков сбитого "Боинга", на котором погибли 298 человек, далеко не единственный. В голландских СМИ родственники жертв теракта жалуются, что при попытке позвонить на номера покойных им отвечают люди, которые украли их мобильники с места катастрофы. Многое из личных вещей и багажа погибших пассажиров уже появилось на местных вещевых рынках в Торезе и Снежном, а с кредитных карт людей, летевших злополучным рейсом, уже пытались снять деньги в банкоматах.

Даже сами обломки самолета, представляющие огромную ценность для расследования террористического акта, никак не защищены от местного населения. Если вооруженные русские террористы под угрозой стрельбы не пропускают к месту трагедии международных экспертов, то от местных аборигенов защиты нет практически никакой, и они уже начинают постепенно растаскивать обломки самолета, чтобы сдать их в металлолом. Не исключено, что, когда до места трагедии доберутся следователи, расследовать им будет уже нечего - ведь дюралюминий, из которого делаются самолеты, очень ценится у владельцев приемных пунктов цветного металла.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уже выступил со специальным заявлением на английском языке, адресованным родственникам жертв теракта. В нем он попросил их незамедлительно связаться с банками и заблокировать пластиковые кредитные карты, принадлежащие погибшим, чтобы избежать кражи с них средств.