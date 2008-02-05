Черновецкий про Элита-центр, свой выговор, МВД и помощников Ющенко

Киевский городской председатель, глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выговор Президента Украины за нерешение проблем «Элита-центр» переадресовывает должностным лицам из правительства и Секретариата главы государства. Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор за значительные недостатки в работе относительно стабилизации ситуации на первичном рынке жилья и ослабление исполнительской дисциплины. Как сообщал УНИАН, об этом говорится в Указе "О безотлагательных мероприятиях по решению проблемы обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр», подписанном 4 февраля с.г.

Как заявил мэр Киева, «проблема заключается в том, что сегодня только в Киеве десятки новых «Элита-центров», а по Украине их сотни». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал, что он «предложил правительству, Администрации Президента и другим лицам, которые имеют право законодательной инициативы, решить этот вопрос путем внесения соответствующего законопроекта в парламент. Выговор Президента за нерешение проблем «Элиты-центра» я отношу к тем должностным лицам в правительстве и его администрации, которые не рассматривали мои заявления относительно изменения законодательства относительно строительства жилья для людей за вложенные ими средства”.

Как сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, “мы предлагали запретить строительство на привлеченные от простых людей инвестиционные средства, а продавать только готовые квартиры. Тогда нет риска обмана. Провести это решение можно только законом. И писем этих были десятки. Ни одного ответа Киевская администрация не получила».

По словам Киевского городского председателя, никто из высоких должностных лиц, в т.ч. и лидеров блоков, ответа не дал. Хотя, например, соответствующий закон уже около пяти лет существует в России. «У нас же кто-то из очень высоких начальников, возможно, даже и не один, в существовании подобных «Элита-центров» заинтересован. Когда-нибудь их имена назовут, и они будут нести за это ответственность», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что глубоко возмущен тем, что указ «подсунули» Президенту, даже не обсудив с ним, и без изучения документов, которые есть в Киевской городской госадминистрации и направлены на решение проблемы, а также без учета того, что он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) находится на больничном.

«Грустно, что помощники Президента ввели его в заблуждение. Я лично держу на контроле проблему выдачи квартир тем, кто потерял последнее, вкладывая деньги в карманы плутов. Но сейчас нас сдерживает новое руководство МВД, которое, прикрываясь тайной следствия, не раскрывает списков потерпевших. В действительности оно пытается увеличить количество пострадавших путем подделки документов», - заявляет Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Категорически заявляю, что мы отделяем действительно пострадавших в «Элита-центр» от спекулянтов и демагогов. И их проблемы не будут решаться за счет тех киевлян, которые стоят в очереди на квартиры, сколько бы указов не было. И многие спекулянты, которые вкладывали сотни тысяч долларов в «Элиту», никогда никаких квартир не получат от киевской власти. Пусть получат эти деньги у господина ВОЛКОНСКОГО и бывшего мэра ОМЕЛЬЧЕНКО. А заданием киевской власти было и остается строительство жилья для тех, кто находится в очереди», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщалось, под стенами Секретариата Президента 4 февраля бессрочное голодание объявили 10 обманутых инвесторов «Элита-центр». В их поддержку вышли еще около 300 потерпевших. Участники акции установили палатку на улице Банковой. Они требуют, чтобы государство защитило их права.

В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общую сумму средств, полученных плутами, милиция оценивает в 400 млн. грн.