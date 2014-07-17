Из зоны АТО переселились уже почти 43 тысячи человек - ГСЧС

На сегодняшний день из зоны проведения антитеррористической операции в другие регионы уже переселено 42 тыс. 993 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский.

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«По оперативной информации, количество граждан, переселенных из зоны проведения АТО в другие регионы, составляет 42 тыс. 993 человека, из них 15 тыс. 839 детей, 5 тысяч инвалидов и лиц пожилого возраста”, - сказал он, добавив, что за последние сутки вывезено 1 тыс. 186 человек.

Бочковский также отметил, что больше всего переселенцев из зоны АТО на сегодняшний день проживает в Харьковской области и в Киеве.

“Харьковская область приняла 7 тыс. 268 человек, Киев – 6 тыс. 350, Запорожская область — 4 тыс. 319, Одесская — 3 тыс. 635, Днепропетровская — 3 тыс. 968, Киевская — 2 тыс. 890, меньше всего приняла Тернопольская область — 333 беженца и Волынская — 275”, - сказал он.

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Бочковский также обратился ко всем украинцам с просьбой принимать переселенцев и по возможности оказывать им помощь.

Кроме того, по словам Бочковского, украинцы, которые находятся в зоне АТО, нуждаются в психологической помощи, и в данное время этот вопрос стоит очень остро. Он сообщил, что вчера в Славянск выехало 26 психологов, для которых основным приоритетом будет работа с детьми.