Из-за сильного тумана и плохой видимости Харьковский аэропорт не отправляет самолеты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, сегодня утром не были осуществлены рейсы на Стамбул, Киев и Москву.

На середину дня синоптики обещают улучшение погоды, и как только позволят метеорологические условия, самолеты в эти города будут отправлены, сказал представитель аэропорта.

В целом сегодня по расписанию Харьковский аэропорт должен обеспечить 11 (как внутренних, так и международных) рейсов на вылет и столько же – на прием. Среди них ожидается также и рейс из Вены.