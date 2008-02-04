Тимошенко: люди в контрактную армию не идут, даже за деньги

Правительство Украины разрабатывает меры стимулирования для привлечения военнослужащих в контрактную армию.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Сейчас мы отрабатываем определенную систему мотиваций, которая даст возможность стране привлечь как можно больше людей в контрактную армию. Проблема перехода на контрактную армию не в том, что Украина не хочет. Когда я ознакомилась с последними цифрами, я увидела, что люди в контрактную армию не идут, даже за те деньги, которые предлагаются, а если они и приходят, то не задерживаются больше, чем на 3-4 месяца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не ответила на вопрос, будет ли весенний призыв в армию на срочную службу последним. «Я работаю над этим сегодня. Я работаю над тем, чтобы мое слово, которое я скажу обществу, было подтверждено делом», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что намерена продолжить дискуссию с Президентом о переходе на контрактную армию. «Если правительство предложит качественную модель привлечения людей в контрактную армию, мы с Президентом найдем взаимопонимание», - считает глава правительства.