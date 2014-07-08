Повышение тарифов на коммунальные услуги не приведет к улучшению их качества - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции во вторник высказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Что касается последних повышений тарифов – они не приведут в принципе к улучшению качества услуг и не приведут, по крайней мере, по трем причинам. Первая – зачем что-то улучшать монополисту, если есть возможность лоббировать повышение цен через государственные органы? Никто не будет вкладываться в развитие и повышение качества, если есть возможность просто повышать цену и таким образом увеличивать прибыль», - сказал Гаврилечко.

Вторым препятствием, по мнению эксперта, является то, что не все предприятия-поставщики услуг являются собственниками инженерных сетей – многие сети принадлежат местным общинам. Гаврилечко считает, что вкладываться в развитие чужой собственности компании-поставщики услуг тем более не будут.

«И третье: сейчас говорится о том, что наконец-то себестоимость будет покрываться за счет тарифов. Таким образом, имеется в виду, что тарифы будут покрывать лишь себестоимость, что предприятие будет работать без прибыли, а поскольку нет прибыли – то нет и возможности инвестировать. Поэтому лучше качество услуг не станет», - резюмировал эксперт.

Впрочем, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, также присутствовавший на пресс-конференции, был не столь пессимистичен. По его словам, после внесения в законодательство нормы о необходимости заключения прямых договоров между компаниями-поставщиками жилкомуслуг и потребителями, у последних появится возможность самостоятельно отстаивать свои интересы.

«То, что сейчас водоканалы и теплокоммунэнерго правительство насильным образом законодательно обязало заключать прямые договора с населением – это большой плюс для населения. Потому что «Киевэнерго» имеет свыше 800 тысяч потребителей (семей). Водоканал вообще – 1,1 млн. И я думаю, найдется достаточное количество грамотных и социально-активных людей, которые обратятся в суд (в случае не предоставления им жилкомуслуг должного качества – УНИАН)», - сказал Сергиенко.

Эксперт считает, что с внесением соответствующих изменений, станет намного больше украинцев, которые будут подавать иски к компаниям-поставщикам. При этом шансы потребителей на позитивное решение вопроса в судебных инстанциях, по мнению Сергиенко, достаточно велики.

«Потому что теперь будет договор и могут быть нарушения этого договора, нарушение множества нормативных документов, которые худо-бедно, но все-таки описывают требования относительно качества и количества услуг. И теперь люди начнут судиться и заставлять монополиста повышать качества услуг», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by, которая предусматривает выделение Украине кредита на сумму в 17,01 млрд долл. в ближайшие два года. Поэтому после свержения режима экс-президента Украины Виктора Януковича, новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня.

Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления.

Кроме того, с 1 июля в Украине существенно выросли тарифы на услуги по водо- и теплоснабжению.

К примеру, в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырос более чем в 2,3 раза (до 7,46 грн/куб. м), а на горячее водоснабжение – на 58-69% (23,48-25,1 грн/куб. м).

Кроме того, с июля в столице установлен новый тариф на централизованное теплоснабжение - 375,3 грн/Гкал, который на 48-58% превышает ранее действовавший (237,70-253,15 грн/Гкал в зависимости от сроков оплаты).