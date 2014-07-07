В Харькове открылся визовый центр Венгрии

Как передает корреспондент УНИАН, презентовал венгерский визовый центр посол Венгрии в Украине Михаль Байер.

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По его словам, в прошлом году венгерское консульство выдало украинцам 155 тыс. шенгенских виз, что составило 42% их общего количества по всему миру. Михаль Баер отметил, что такой спрос подтолкнул посольство к решению открыть центр по выдаче виз в Харькове.

Посол подчеркнул, что Европейский союз продолжает либерализацию визовой политики по отношению к украинцам, и открытие харьковского центра еще одно тому подтверждение.

Михаль Баер отметил, что ранее харьковчане получали визы в Киеве, ожидая в очереди 4-5 недель. Теперь же получить разрешительный документ можно будет в харьковском центре в течение 10 дней.

В свою очередь консул Венгрии Река Домонкош-Дюге отметила, что документы на получение венгерской визы можно будет подавать уже с 8 июля. Среди документов необходимо иметь подтверждение проживания в Венгрии (бронирование отеля или приглашение), медицинскую страховку, которая является действительной на территории Европейского союза, подтверждение доходов, одну фотографию, действительный загранпаспорт и ксерокопию украинского паспорта. Река Домонкош-Дюге отметила, что стоимость визы составляет 35 евро, 20 евро необходимо заплатить за услуги центра.

По ее словам, студенты, дети и люди пенсионного возраста оплачивают только услуги центра. Визовый центр расположен по адресу Красношкольная набережная, 18-а.