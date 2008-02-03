Будет ли в Украине центр по изучению клеточных технологий?

В Донецке руководители области и представители университета г.Кёльна обсудили перспективу создания научного центра по изучению клеточных технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, во встрече приняли участие председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, заместитель председателя облгосадминистрации Елена ПЕТРЯЕВА, Президент Академии медицинских наук Украины, академик Александр ВОЗИАНОВ, директор Донецкого института неотложной хирургии АМН Украины Владислав ГРИНЬ, а также представители Института нейрофизиологии Кёльнского университета во главе с директором института Юргеном ХЕШЕЛЕРОМ.

В ходе встречи стороны отметили важность сотрудничества ученых Украины и Германии в изучении и развитии клеточных технологий, которые, в частности, позволяют выращивать новые человеческие органы.

А.ВОЗИАНОВ в своем выступлении подчеркнул, что "только объединяя усилия ученых разных стран, можно достичь позитивного результата".

"Объединив усилия Германии и Украины, мы, я уверен, добьемся настоящих результатов. Украинская наука стоит гораздо выше по своим возможностям, чем об этом говорят политики. У нас есть кадры, есть головы, думаю, это самое важное", - указал академик.

Он акцентировал на том, что "для начала мы начнем работу в Донецке, где руководство области помогает по всем вопросам". "И, я надеюсь, мы довольно быстро перейдем к решению практических задач", - отметил А.ВОЗИАНОВ.

В свою очередь Ю.ХЕШЕЛЕР также высказал надежду, что "совместная работа приведет к тому, что будут вылечены миллионы людей, которые нельзя было ранее вылечить". "В донецком институте есть достаточно серьезные условия для большой работы, созданы хорошие предпосылки, чтобы применять в клинической деятельности результаты научных исследований", - считает Ю. ХЕШЕЛЕР.

По его убеждению, "это было бы очень целесообразным создать украинско-немецкий центр, который бы занимался клеточными технологиями". "Я готов применить весь свой 20-летний опыт, чтобы такой центр был функциональным и признанным во всем мире", - заверил Ю.ХЕШЕЛЕР. Он также добавил, что идею о создании такого центра можно было бы реализовать за 3-5 лет.

А.БЛИЗНЮК поблагодарил ученых за высокую оценку достижений ученых региона и выразил поддержку их предложениям по созданию научного центра.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о конфигурации этого центра. Мы должны будем определится, будет ли это чисто государственная структура, или же эта структура будет иметь смешанную форму собственности и т.д.", - указал глава облсовета.

"Это серьезная тема, и если Академия наук Украины выстроит эту конфигурацию, то мы готовы участвовать в рассмотрении конкретных шагов в реализации этого проекта", - заключил А.БЛИЗНЮК.