В Харькове прошла презентация книги главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА «Ленин с нами».

Об этом информирует личный сайт А.АВАКОВА.

«Вообще-то назвать только харьковского губернатора автором нового издания нельзя. После того как статья с одноименным названием была опубликована в глобальной сети и в прессе, она вызвала широкий резонанс и острую дискуссию в читательских кругах. Мнения, суждения, а также целые рецензии на статью «Ленин с нами» А.АВАКОВ решил включить в сборник, назвав все это Интернет-эпистолярием», - говорится в заметке.

Губернатор пригласил своих соавторов на презентацию издания, отметив, что без активного участия форумчан в дискуссиях такая книга не состоялась бы. Традиционно все участники презентации получили в подарок сборник «Ленин с нами» с автографом А.АВАКОВА, информирует сайт.